Algunos establecimientos ya cobran la polémica 'tasa covid': FACUA advierte de que no es legal

FACUA advierte: no es legal

FACUA-Consumidores en Acción ha lanzado un comunicado explicando que cobrar un suplemento por los gastos ocasionados por el coronavirus no es legal. Según la organización, este suplemento resulta "tan ilícito como que antes de la pandemia cobrasen un extra por limpiar la mesa o por el hecho de que los camareros lleven un uniforme".

Además, FACUA añade que anunciar a los usuarios de la existencia de este recargo no lo convierte en legal, y es contundente con su afirmación: "Exista o no información previa, no tiene por qué pagarse el suplemento".