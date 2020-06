Última hora del coronavirus: Se agrava el brote de contagios en Bilbao con un muerto y 25 casos

12.40 No, un youtuber indio no “predijo” el coronavirus: habló de enfermedades que se extenderían por el mundo. Medios de comunicación españoles y latinoamericanos han publicado recientemente informaciones sobre el vídeo de un niño indio llamado Abhigya Anand que supuestamente “predijo” el coronavirus en 2019, pero en realidad habló de “enfermedades” que se extenderían por el mundo y pronosticó sucesos como el inicio de la Tercera Guerra Mundial o una crisis del petróleo que no han ocurrido.