Vivir con TOC: ¿Qué es el Trastorno Obsesivo Compulsivo?

El Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) es una de las cinco enfermedades psiquiátricas más frecuentes y está considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las 20 enfermedades más discapacitantes. Vivir con este trastorno no es sencillo y normalmente “los pacientes tardan mucho en acudir a un médico”, en gran medida por temor al estigma social y al propio, al pensar que “están locos” . Sin embargo, con el tratamiento adecuado, los síntomas pueden empezar a mejorar rápidamente, “en cuestión de un par de semanas”, tal y como nos cuenta el doctor Eduardo Vera Barrios , psiquiatra especializado en este tipo de condición.

Diagnóstico tardío: entre 3 y 5 años

El TOC es uno de los trastornos mentales que más tardan en diagnosticarse, tal y como explica el doctor Vera: “Entre 3 y 5 años”. Se trata de un "trastorno ultralimitante , basado principalmente en tener ideas intrusivas, obsesivas... Como una especie de disco rayado o una película en la cual una secuencia o un fotograma no encajara y fueras plenamente consciente de que ese fotograma, esa palabra o esa frase, es totalmente ajeno al hilo del curso del pensamiento o a cualquier idea elaborada por ti".

Además, es una condición en el que "el paciente a veces queda a veces queda atrapado por sus propias reglas porque, para disolver ese pensamiento, esa imagen intrusiva, esa palabra o frase que no tiene sentido en relación con el curso de su pensamiento... normalmente tiene que llevar a cabo una acción o recurrir a una especie de pensamiento mágico que desactive esa idea". Por ejemplo, "que me venga una palabra a la cabeza que interrumpa mi discurso y tenga que dar dos golpes en la mesa para desactivar esa idea, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra".