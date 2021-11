Las UCI se llenan de pacientes no vacunados contra el covid

La v acuna contra el covid funciona por suerte para todos y desgracia de los negacionistas . Muchos de ellos están en las UCI de los hospitales, algunos que rechazaron vacunarse y otros que no pueden. Los datos de Sanidad lo confirman: siete de cada 10 pacientes con covid grave, ingresados en cuidados intensivos no se han vacunado, ni siquiera con la primera dosis.

Y así puede pasar que con solo 52 años estés en la UCI tras contagiarse por coronavirus por no estar inmunizado. Lo has decidido voluntariamente, pero los expertos no paran de decir lo obvio: que las vacunas son un antídoto contra las UCI en la mayoría de los casos. Los datos hablan. Enrique Bernal, del hospital Reino Sofía de Murcia lo vuelve a decir. "Protegen del covid que te lleva a la muerte". La mayoría de los ingresados por Covid en los hospitales de la Comunidad de Madrid no están vacunados contra el coronavirus. La misma situación se repite en Cantabria y Murcia. Beatriz también pagó su no a la vacuna con la UCI y ahora advierte.