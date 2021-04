Última hora del coronavirus | Los mayores de entre 70 a 79 años, los olvidados de la campaña de vacunación

8:02 Unas 15 millones de dosis de vacuna de J&J dañadas por error en planta de EEUU. Según ha informado el diario The New York Times, 15 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus de Janssen han resultado dañadas por error en una fábrica en Baltimore. Según medios locales, la partida de dosis no cumplía los estándares de calidad.