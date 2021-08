Última hora del coronavirus | España sale hoy de la lista roja de países marcada por Alemania

10:03 H ¿Qué posibilidades tenemos de volver a vivir una pandemia?

La ciencia continúa tratando de dar respuesta a algunas de las preguntas que mayor angustia generan entre los ciudadanos que, después de más de un año y medio de pandemia, se encuentran ante un escenario marcado por la incertidumbre y por la duda de si algún día volverá la vida tal y como la conocíamos antes de la llegada de la covid19.



Un estudio liderado por científicos de la Universidad de Duke y que ha sido publicado por la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) ha elaborado un modelo estadístico en el que se asegura que, en realidad, la probabilidad de que se produzca una pandemia como la del covid es más alta de lo que nos hubiéramos podido imaginar.