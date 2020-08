Última hora del coronavirus: Madrid, con las peores cifras de contagios, pone hoy en marcha las nuevas restricciones

9.50 El Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid , Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado contrario a que el curso comience 100% presencial . “En escenario de crecimiento de casos y con el número de contagiados que tenemos, yo no me plantearía un inicio al cien por cien”.

9.13 El presidente francés, Emmanuel Macron, insiste en una entrevista en 'Paris Match' en que el país no se puede parar con un nuevo confinamiento general porque los efectos negativos son "considerables". No obstante, reconoce que no se puede excluir totalmente ningún escenario. Admite que el confinamiento es una de las hipótesis: "no nos prohibimos nada. Lo que hay que evitar es verse desbordado". Apuesta por el "reconfinamiento selectivo".