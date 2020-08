Una enfermera al límite por culpa de los negacionistas: "No puedo más, me retiro"

“Yo igual que muchos estamos agotados física y mentalmente para aguantar estas cosas. Me retiro por un tiempo porque no puedo más. He intentado gastar un poco de las energías que me quedaban para traer un poco de información a la gente. Ahora me voy a cuidar. Sigáis o no las recomendaciones higiénicas, si venís a mi centro de salud os cuidaré igual”, sentencia la enfermera en un vídeo grabado en su coche minutos antes de entrar a trabajar en el centro de salud.