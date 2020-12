Los expertos advierten ante la llegada de la vacuna: habrá que mantener las precauciones durante meses

La inminente llegada de la vacuna contra la covid-19 no debe relajarnos a la hora de protegernos contra el virus. Los ciudadanos deberemos mantener las medidas de seguridad para evitar contagios durante bastante meses , puede que incluso un año, esto es, hasta que lleguemos a la denominada "inmunidad de rebaño" . Así lo ha advertido a EFE el profesor de Bioética de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) Pablo Barreiro .

La inmunidad de rebaño o de grupo es un concepto que se emplea en enfermedades infecciosas y que supone que un grupo social, un país por ejemplo, tenga un número de personas inmunes a una patología que impidan al virus circular con facilidad , con lo que "no sería fácil que personas infectadas se encuentren con otros susceptible de infectarse", explica Barreiro.

Para conseguir ese objetivo no es necesario que todo el mundo esté vacunado o inmunizado por haber pasado la enfermedad, sino que se estima que se ha logrado "cuando más de la mitad de la población es inmune" , según explica el también adjunto en el servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Carlos III de Madrid.

Vacunar al 80% de los ciudadanos puede tardar un año

Así, la idea es que "hay que vacunar a más personas porque el tratamiento no es eficaz al cien por cien" y solo con esa variable, llegar a cerca del 80 % de los ciudadanos "p uede tardar bastantes meses incluso todo un año" .

"Es pronto para saber cómo va a funcionar la vacuna, todavía faltan datos y lo único que se ha comprobado es que los vacunados no desarrollan una enfermedad grave, pero no sabemos qué porcentaje de ellos se pueden volver a infectar", ha detallado. Reconoce, no obstante, que "por primera vez en la historia de la humanidad va a haber tanta gente usando un medicamento a la vez" con lo que "vamos a tener esos datos pronto".