A la espera de la ansiada vacuna de Pfizer, una vacunación que en Europa comenzará el 27, 28 y 29 de diciembre , es importante recordar que nos protegerá de los síntomas del virus, pero que no impedirá que lo tengamos o que lo contagiemos. Así que, la distancia de seguridad y las mascarillas seguirán siendo claves.

Nos librará de complicaciones, de ingresos en el hospital y en consecuencia de miles de muertes, pero la vacuna por sí sola no acaba con el virus. Porque estas primeras vacunas, que se han conseguido en tiempo record, son de las llamadas neutralizantes, como la mayoría que conocemos. Activan nuestras defensas para aprender a luchar contra el virus. Pero no significa que no nos podamos contagiar y trasmitirlo.