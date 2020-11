Valentín Fuster reconoce que estamos ante una guerra mundial biológica que será una gripe en tres años

En una entrevista en RAC-1, Fuster, que ha criticado a las administraciones por no actuar antes, pese a haberlas alertado de los riesgos de una pandemia global, ha asegurado que la Covid "no desaparecerá, pero será como las gripes que tenemos ahora. Quizás llegaremos en un año o dos y estará completamente estabilizado. La angustia debe desaparecer. Me gustaría dar la esperanza de que es algo temporal", ha dicho el cardiólogo catalán, que ha insistido en que «el virus no se irá inmediatamente por la vacuna. Para que sea efectiva debe proteger al 80 por ciento de la población y no podemos depender sólo de la vacuna, es sólo otro escalón"