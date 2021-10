La variante Delta plus llega a España y coincide con un leve repunte de los contagios por covid

España, como Dinamarca, donde también se ha detectado esta variante delta plus , por el momento bajo y se aprecia una tendencia ascendente en las últimas semanas, aunque todavía no está confirmada la tasa de contagio de esta, ni si puede provocar una nueva ola de covid.

La subvariante Delta plus o AY4.2 aún no le ha arrebatado este puesto y no se sabe si se convertirá en una nueva emergencia sanitaria. Por el momento, no lo es y los primeros estudios indican que su capacidad de contagiar es similar a la variante original.