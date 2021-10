La variante delta plus avanza: Castilla y León confirma cuatro casos

Delta Plus comienza a extenderse con fuerza por diversos puntos de España. El Ministerio de Sanidad , en su último informe sobre variantes de interés, publicado a media tarde del pasado lunes, reconocía que ya se habían localizado en 5 comunidades diferentes hasta 35 casos de este nuevo linaje , pero el número sube a 37 tras los dos casos más registrados en Castilla y León que suma cuatro. Por el momento, Sanidad revela que España notificó en la semana 41 (del 11 al 17 de octubre) a Gisaid (la base mundial de datos genómico de virus) 35 casos de la variante AY.4.2. Las secuenciaciones fueron en Cataluña (26), Castilla-La Mancha (3), Castilla y León (2), Madrid (2), Comunidad Valenciana (2).

Así, un total de cuatro casos de la nueva variante delta plus de coronavirus (linaje AY.4.2) han sido confirmados hasta este martes en Castilla y León , ha informado la consejera de Sanidad de esta comunidad, Verónica Casado. De estos cuatro casos, que doblan los confirmados este lunes por el Ministerio de Sanidad, dos se han localizado en Valladolid y otros dos en Segovia , ha dicho la consejera en un desayuno informativo de Nueva Economía Forum , en el que ha señalado que la nueva variante "parece que es más infecciosa , con más transmisibilidad, pero no se ha visto que tenga un defecto de resistencia a la vacuna".

Casado ha dicho esperar que el aumento de las cifras de contagios de los últimos días no apunten a una nueva ola, aunque ha reconocido que " los datos son preocupantes " y que "a lo mejor sobrepasamos los 50 casos" por 100.000 habitantes.

En todo caso, ha declarado que la experiencia de todos estos meses indica que "no hay que esperar a los 150 o 200 casos para tomar decisiones" y que actualmente, puesto que ya se han ofertado las vacunas "a todo el mundo", hay que valorar el uso del certificado covid en algunas circunstancias.

Al respecto ha manifestado que en Castilla y León podría exigirse "para la entrada en sitios cerrados", por ejemplo restaurantes, aunque "están ahora mismo en Salud Pública trabajando en los criterios de dónde y cuándo se va a pedir y en qué punto de corte de indicadores se puede poner". Esta medida no solo "puede ser buena" para reducir los contagios sino que "puede tener un efecto secundario interesante" que sería recordar la necesidad de vacunarse a las personas, sobre todo de entre 20 y 39 años, que todavía no lo han hecho.

El informe del Ministerio de Sanidad recuerda que la variante delta plus puede ampliar la transmisibilidad del covid en un 10-15 %. La relajación de las medidas de protección pueden ser uno de los factores a tener en cuenta en estos momentos. El Ministerio de Sanidad están convencidos de que Plus ya está extendida por numerosos territorios. Los expertos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) temen que esta nueva mutación de Delta ese haya asentado particularmente en la Comunidad de Valencia, con Benidorm a la cabeza, quintuplicando los casos de España. El Reino Unido es el segundo importador de casos a España con 171 positivos detectados en las últimas semanas, cuando hace tres meses no llegaban a 50.