Voluntarios alertan que la vacuna de Moderna “te dejará sin vida por un día”

Los efectos han sido similares también en voluntarios de la vacuna de Pfizer al experimentar síntomas más graves de lo que esperaban. Uno de ellos, español, la ha comparado con una fuerte gripe. Miquel Fernández es un catalán que vive en Oklahoma y cuando vio el anuncio "no se lo pensó y se apuntó a los 10 minutos". El paciente del experimento explica que no sabe si lo que le han inyectado es "placebo o vacuna". El mismo día tuvo mucho malestar, más dolor y la zona donde le pincharon estaba inflamada. Volvió a experimentar cansancio y fiebre. Era como si hubiera cogido una gripe muy fuerte", declara a Telecinco. También añade que en la zona de la inyección "tuve dolor e inflamación". Eso sí, el español explica que luego no tuvo ningún problema: "A partir de ahí, nada más".

Según el especialista en enfermedades infecciosas Florian Krammer, los efectos secundarios del ensayo de la vacuna de Moderna son "desagradables, pero no peligrosos". Otro voluntario de Moderna de 20 años, de Maryland, experimentó náuseas después de la primera inyección, pero no fue hasta la segunda cuando "realmente sintió cosas", como escalofríos y fiebre alta. "No estaba seguro de si necesitaba ir al hospital o no porque 40 de fiebre es bastante alto. Pero aparte de eso, ha estado bien", indicó.