Las huellas dactilares confirman la versión de la presunta víctima de Dani Alves

Mientras tanto, su defensa ya ha preparado el recurso para pedir su excarcelación. Lo empleará para justificar que no hay riesgo de fuga, razón por la que el Juzgado de Instrucción 15 de Barcelona decretó su prisión provisional sin fianza. Su nuevo abogado, Cristóbal Martell ha señalado que el futbolista, “con un discurso sólido y lineal”, le ha contado todo lo ocurrido en la discoteca Sutton de Barcelona. Dani Alves, ha dicho, declaró ante el juez en shock y mintió inicialmente para “ ocultar la infidelidad" a su mujer Joana Sanz, quien ha borrado todas las fotos que tenía con su marido tras salir a la luz nueva información sobre la acusación que pesa sobre él por una presunta agresión sexual a una mujer en los baños de la citada discoteca.

Cabe recordar que pasó de decir que no conocía a la chica, a otra versión en la que recordaba que se cruzó en el baño pero que no ocurrió nada, a otra en la que afirmó que fue ella la que se abalanzó y le practicó una felación de forma consentida y que no dijo nada para protegerla.