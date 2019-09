"No hay pistas para ser optimistas": crece la preocupación en el entorno de Blanca Fernández

Laha sidohasta el momento y no ha arrojado ninguna novedad ni indicio sobre su paradero , ha indicado esta tarde el cuñado de la desaparecida,, quien ha apuntado que

Ante las preguntas de los periodistas, Federidghi ha indicado que desconoce las vías de la investigación de la Policía. Sólo sabe que los agentes están analizando las imágenes del supermercado en el Blanca supuestamente compró productos de charcutería el 24 de agosto. En el coche no han encontrado nada y ha descartado que Blanca usara tarjetas porque

Lo que tiene claro la familia es que la deportista salió sola y le dijo el mismo día 24 que "iba cuatro días al Norte", sin especificar el lugar. "Todas las semanas de su vida ella hacía caminatas por el monte y si podía dormir, dormía. No se lleva bien con el móvil, lo tiene, pero cuando se podía liberar de él se liberaba. No es extraño que no se llevara el móvil", ha reiterado el cuñado de la desaparecida, cuya búsqueda continuará mañana por la misma zona de la sierra de Cercedilla hasta que queda peinada por completo.