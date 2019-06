Los drones en la búsqueda de desaparecidos: la otra revolución que llega con el 5G

Del mismo modo, la propia normativa sobre el uso de drones establece algunas, pero que quizás mañana, con los avances de la técnica, estén sujetas a modificación. “Legalmente, el dron es una aeronave. Si pasa cualquier accidente el dron puede estar considerado del mismo modo que un helicóptero. Entonces, le afectan las mismas normas, tanto el Reglamento de Circulación Aérea , como el Real Decreto de 1036 de 2017 , que es el decreto que regula los drones”. En ese Real Decreto se pone “un escenario habitual de vuelo”, en donde se indica, entre otros, “no volar a más de 120 metros de altura; volar siempre con el dron a la vista; no alejarlo como mucho más de 500 metros; no volar sobre núcleos urbanos y sobre aglomeración de personas, además de no volar a 8 o 15 kilómetros de un aeropuerto en función de las medidas del aeropuerto”; unas condiciones básicas de seguridad.