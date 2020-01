Los turistas ricos prefieren ir de compras a Francia, Reino Unido o Italia antes que venir a España

Los turistas de alto poder adquisitivo no tienen a España como destino de referencia . Y es que nuestro país únicamente consigue captar el 13% de este tipo de viajeros frente al más del 30% que consiguen Francia, Reino Unido e Italia, según el informe 'El turista de lujo en España ¿un desconocido?' , presentado por Global Blue .

La importancia de los turistas de alto poder adquisitivo es tal que, a pesar de que son un 0,5 % del total de viajeros , concentran el 17 % del total de las ventas tax free que se realizan en los comercios. Sin embargo, España no los está sabiendo aprovechar en su justa medida, pues realizan en nuestro país un gasto hasta un 62 % inferior en comparación con otros destinos europeos.

Conocer al turista de élite para que nos visite

Objetivo: el turista chino con dinero

No obstante, mientras los turistas de lujo del Sudeste Asiático y del Golfo Pérsico representan un buen trozo del pastel para los principales destinos europeos, aglutinando el 15 % y el 14 % respectivamente, en España estas nacionalidades solamente concentran el 11 % y el 9 % de las visitas de dichos turistas.

Proyectar una buena imagen

Por otra parte, las compras de viajeros rusos , tradicional en los rankings de la Ciudad Condal , solo crecen un 6 % motivado por la debilidad del rublo , aunque con ligera mejora hacia final del año. No obstante, es probable que en 2020 los viajeros de Estados Unidos sobrepasen a los rusos en el número dos del ranking.

Las protestas vandálicas del octubre, una sombra para Barcelona

En relación al efecto de los disturbios vividos en Barcelona en el mes de octubre, desde Global Blue se apunta que, para que un suceso extraordinario negativo tenga un impacto en un destino, debe ser continuado en el tiempo , afectando en el caso de los turistas de largo radio no solo a la ciudad en cuestión, sino a todo el país . Sin embargo, estos sucesos tuvieron un efecto coyuntural durante pocas semanas.

Por ello, el impacto de los disturbios que tuvieron lugar en las calles de Barcelona tras la sentencia del juicio del 1-O no se notó porque no se convirtió en algo estructural, solo se registró una desaceleración de cinco puntos porcentuales durante unas cuantas semanas.

Precisamente, el primer perfil de turista que deja de viajar no es otro que el de largo radio y alto poder adquisitivo, el más sensible a conflictos e inestabilidades en los destinos. La pérdida de este viajero, con un ticket medio que supera los 1.200 euros, provoca una bajada de los precios en los viajes y hoteles, lo que genera un círculo de devaluación del destino, al atraer a un turismo de peor calidad y poco sostenible que no deja una huella económica positiva.