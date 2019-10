Acusan al 'cartel' de los libros de subirlos un 32% y amenazan con demandarlos tras una sanción de la CNMC

"Resulta que lesy eso es lo que no podemos permitir, la Justicia debe prevalecer y las editoriales deben pagar lo que nos han ido quitando poco a poco a todas las familias ", ha señalado Jené, quien ha destacado que se trata de una cuestión de "justicia social" y que si este "sobrecoste" no ha supuesto mucho para algunas familias a otras muchas les ha supuesto "un gran esfuerzo económico" e "incluso pedir préstamos", por lo que ha apelado a la "solidaridad" entre todas las familias.

Desde la FAPA Francisco Giner de los Ríos llevan "mucho tiempo denunciando el proceso tan oneroso y los beneficios empresariales de las editoriales al estar cambiando continuamente el ISBN de los libros con modificaciones innecesarias de textos o simplemente cambiando los mismos de una página a otra", ha recordado Jené, quien ha comparado los precios de los libros de texto no universitarios con otros universitarios y especializados para poner de manifiesto cómo los primeros son más caros a pesar de tener una mayor tirada.

Valderas ha apuntado que la resolución de la CNMC no habla de "cártel" aunque entiende que la actuación de las editoriales, con prácticas como el reparto de los centros educativos para ahorrarse la acción comercial y el intercambio de información, se enmarca en la definición de cártel que hace la CNMC, y ha destacado la experiencia de su despacho en procesos similares relativos a los camiones y el azúcar. Asimismo, tanto Valderas como el abogado Carlos Martínez han recalcado que aunque la resolución no hable del sobrecoste de los libros de texto en general, el hecho de que se haya producido este tipo de "concertación" implica una práctica "claramente colusoria" en el sector. Por otro lado, han restado importancia al hecho de que las editoriales puedan recurrir su sanción en la Audiencia Nacional , ya que aseguran que el recurso tendría que ver con posibles irregularidades administrativas en la imposición de la multa.

Según los estudios previos realizados, el precio de los libros de texto no universitarios es un 47 por ciento superior al de resto de títulos publicados por las editoriales en libro físico y hasta un 80 por ciento en libro digital. El análisis comparativo con las demás categorías de libros, teniendo en cuenta los costes de edición y de comercialización, permite concluir que el sobreprecio abonado por las familias españolas es no inferior al 32 por ciento. La cantidad que podría percibir una familia a través de este procedimiento, con dos hijos y un gasto medio estimado de 250 euros al año por hijo durante el periodo 2012-2018, sería de unos 839 euros netos. De esa cantidad se descuentan los 23 euros de provisión que deben abonar las familias (precio por familia) o cualquier persona que haya adquirido libros de texto no universitarios, incluidos manuales de idiomas y Formación Profesional, en el citado periodo y quiera adherirse a la demanda colectiva (hasta el 25 de enero), que individualmente sería imposible por el coste del procedimiento, especialmente de la prueba pericial.