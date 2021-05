El misterio del ancla, el peor presagio de la desaparición de las niñas de Tenerife

No hay pausa ni tregua en la búsqueda de las pequeñas Anna y Olivia, una investigación incansable que se centra, de nuevo, en el mar y en qué más podía haber en la lancha. En un día en el que el misterio del ancla sigue sigue ahí. Un amigo de Tomás Gimeno dice que sí la tenía en su embarcación pero en el momento en el que se encontró esta a la deriva no había ancla. La pregunta es por qué.



Todo ello en un día especialmente complicado para la madre de las pequeñas. Hoy en su cumpleaños, Beatriz ha compartido una durísima carta. "No se pueden imaginar lo que siento cada día que pasa, la incertidumbre de no saber cómo están, de saber si están bien, la rabia de que ellas tengan que sufrir esta locura cuando son dos angelitos". Y en ella una nueva petición. "Pido que me ayuden a encontrarlas, yo nunca voy a parar porque mi vida no tendría sentido. Olivia y Anna, las adoro mis niñas preciosas y voy a estar fuerte porque me necesitan fuerte" para encontrar a las niñas, el mayor de sus regalos.