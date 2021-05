Un mensaje leído por su portavoz

Según el portavoz de la familia, Beatriz ha querido hacer público un comunicado aprovechando que hoy es su cumpleaños y que hace más de dos semanas que no tiene noticias de sus dos hijas . En su mensaje afirma que " Hoy es mi cumpleaños, como regalo pido que me ayuden a difundir fotos y video de las niñas para que alguien pronto las reconozcan ".

"No se pueden imaginar lo que siendo cada día que pasa, la incertidumbre de no saber cómo están , de saber si están bien, la rabia de que ellas tengan que sufrir esta locura cuando son dos angelitos, como todos los niños del mundo", relata la madre.

"Todos estos sentimientos mezclados lo hacen cada día más difícil, pero están ustedes, el mundo, no permitamos que estas cosas puedan suceder, ando con miedo con qué decir o qué escribir por las repercusiones que pueda tener el padre, pero qué hago...", explica emocionada. Luego, continúa escribiendo: "Pido que me ayuden a encontrarlas, yo nunca voy a parar porque mi vida no tendría sentido, es algo que no se puede superar".