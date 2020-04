Antonia y Antonio, un amor de más de 50 años que no logró separar el coronavirus

Antonia y Antonio nunca se separaron. Tampoco cuando ella cerró los ojos para siempre. En ese momento, también encontró la mano de su marido, con el que llevaba un lustro. Su amor logró conmover a los sanitarios, que no permitieron que el coronavirus les separase.

Los dos ancianos, contagiados de COVID-19 -un virus que ya se ha cobrado más de 15 000 vidas solo en España- ingresaron en el Hospital Mesa de Castillo de Murcia . Allí, pidieron que sus camas estuviesen juntas para darse la mano. Y, los profesionales del centro no les negaron su petición.

Su historia emerge en momentos en los que muchas personas no están pudiendo despedirse de sus seres queridos en los últimos momentos. Ni siquiera cuando estos son enterrados, lo que hace (si cabe) aún más duro el duelo.

Enterramos en soledad a muchas de las personas de una generación que trabajó y luchó por todo lo que tenemos ahora, que no nos abandonó, que contribuyeron con su esfuerzo diario a construir una Sanidad fuerte que hoy, a pesar del tesón, no puede salvar a todos.

Más de 55 000 curados

Los curados también son ancianos, que no pierden la esperanza y nos dan ánimos al resto. Como Carmen, que a pesar de haber estado “muy, muy malita”, confía en la mejora de los demás: “Se van a curar como me he curado yo”. O, José Manuel, Feliciana... Nombres, entre muchos otros. Personas que siguen luchando, construyendo y dándonos cada día una lección de vida.