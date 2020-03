Los ancianos que vencen al Coronavirus: "Ánimo, yo he estado muy malita, pero he salido"

Ser mayor y tener Coronavirus no significa ser un caso sin esperanza . Muchos ancianos se están recuperando de la enfermedad, aunque sean la población que se ve más afectada por la dolencia . Vencer al miedo y luchar son una de las claves para poder salir de ello.

Unos ánimos que Carmen también manda a todos los enfermos porque "se van a curar como me he curado yo". Ella afirma haber estado "muy muy malita, pero he salido", confesaba. Otro ejemplo de optimismo como el de Jose Manuel, que lanza el mensaje de positividad. Comenta que si "él que es un tío normal, ha salido", todos los enfermos pueden hacerlo.