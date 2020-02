Antonio del Castillo sobre el hermano de Carcaño: “Lleva 10 años con la misma mentira”

Antonio del Castillo confía que esta vez no se comentan errores y en que el secreto de sumario servirá para que la policía pueda trabajar. A la puerta de su casa, ha dicho que tiene “plena confianza en el Grupo de Homicidios”.

Para el padre de la joven sevillana cree que la versión de la hipoteca es “la más lógica”. “Yo le reproché a Carcaño en la cárcel que mintió tanto que ningún juez le hacía caso y me dijo que mirara la hipoteca pero no piensas que una hipoteca pueda estar falsificada. Hasta que me llegó una carta de él autorizándome a mirar la documentación”.