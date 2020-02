El hermano de Carcaño niega haber asesinado a Marta del Castillo: "No tiene ni pies ni cabeza que yo la matara por una hipoteca"

Sobre ello, el hermano de Carcaño ha explicado a 'El Español' que la única novedad en el sumario es el hecho que "se descubriera una supuesta estafa documental". En este sentido, se defiende: "Yo no firmé ningún documento, no entregué ningún documento...". "Le tendrán que pedir explicaciones a quienes los presentaron", ha añadido.

"Se debía una sola letra de una hipoteca de la que yo no era responsable y sólo habían pasado dos días del impago. ¿Qué quieren decir ahora? ¿Que a mí me da un arranque de locura, le pego a mi hermano, una chica se mete entre nosotros y no es que le pegue, sino que la mato? Eso no tiene ni pies de cabeza", ha sentenciado en la entrevista, en la que reitera su inocencia y descarta que tuviese un arma con la que matar a Marta del Castillo.