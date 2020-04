Los bailes que han llevado a la fama a una limpiadora de hospital: "Soy así, siempre soy la que animo"

"Bajaba de casa para ir a trabajar, sonó una muiñeira y me puse a bailar . Y ahí empezó todo", cuenta la propia Ana Ramos, que acude a su puesto de limpiadora en el turno de noche del Hospital de Oza de A Coruña un día sí, un día no.

Esta primera pieza audiovisual es la que le hace más ilusión, porque le gusta "toda la música, pero la de la tierra mucho más". "Es que me encantan", enfatiza en alusión a las muiñeiras, al tiempo que recuerda la morriña que tuvo de Galicia cuando emigró a Suiza.

"Fue muy bonito, para mí es el más bonito de todos", cuenta sobre el vídeo: "Después ya vinieron los siguientes y hoy ya no sé ni cuántos llevo", bromea. Pese a la difícil situación que se vive en su gremio, con alta preocupación por la pandemia, su carácter alegre prevalece. "Soy así, yo siempre soy la que animo ", confiesa esta limpiadora que al principio no podía creerse que sus bailes suscitaran miles de tuits.

Ella no tiene redes sociales, así que se enteró de su fama cuando la vecina que la grabó la llamó para disculparse al observar el alcance de su publicación. "Ella lo subió y no pensó que fuera a tener esa repercusión, entonces me pidió perdón y ahora nos hemos hecho muy amigas", cuenta Ana. Cada tarde su vecindario la espera para ovacionarla y grabar el número del día.