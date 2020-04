Reduce la ansiedad en el confinamiento y libérate ejercitando tu cuerpo

Vivir en confinamiento no es fácil para nadie, y mucho menos para quienes padezcan algunas enfermedades o condiciones concretas, como es el caso de la ansiedad. Es posible que incluso quienes que no hayan experimentado sus síntomas en el pasado puedan sufrir episodios de ansiedad provocados por todas las emociones y sentimientos que se generan en un escenario tan atípico como el que vivimos. Las malas noticias en el campo de la salud ante nuevos casos de afectados o de fallecidos por coronavirus, disgustos a nivel laboral y profesional, incertidumbre, encerramiento... son factores que no juegan a favor de nuestra estabilidad emocional. Por eso en este artículo resumimos algunos ejercicios para reducir la ansiedad y el estrés. Sobre todo, es importante aprender a identificar nuestras emociones y a asumirlas con naturalidad, y no perder de vista que esta situación, afortunadamente, pasará.