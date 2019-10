Bill Gates revela sus trucos para entender y recordar todo lo que lee

El primer consejo de Gates es el de tomar notas en los márgenes de los libros, ya que afirma que: “Tomar notas me asegura que estoy esforzándome en entender lo que leo”, afirma. Además asegura que no suele empezar libros que sabe que no terminará, y que al menos dedica una hora diaria a la lectura. Para Gates un libro no es algo que puedas abrir por 10 minutos y pasar a otra cosa, “cada noche leo durante algo más de una hora”, añade.