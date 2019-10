Cuentos contra el bullying: un arma que pueden usar profesores y padres ante esta epidemia

Una niña encogida y molida a palos por sus compañeras mientras el resto mira y no hace nada. Ocurrió hace escasas fechas en donde una menor de 14 años era acorralada nada menos que por otras niñas de su misma edad que grabaron cómo la insultaban, golpeaban y humillaban . Es un caso que ha copado minutos de televisión y portada, pero no es el único.

"Educar en el respeto y la empatía para que sepan convivir"

La mitad de los estudiantes reconoce haber insultado o dicho palabras ofensivas de alguien y uno de cada tres afirma haber agredido físicamente a otro niño. Los agresores por lo general no saben cuál es la razón por la que acosan, pero tienen algo en común con los acosados, su baja autoestima. Es la otra cara del bullying, pero hay que recordar que tanto víctima como agresor son niños y su protección debe ser la prioridad. Las medidas que se tomen con el agresor no deben centrarse en el castigo, sino en reeducación y toma de conciencia. Debemos reforzar la educación emocional y la adquisición de habilidades sociales y valores de convivencia.

Los niños imitan a sus padres, en lo bueno y en lo malo

Muchos padres no reconocen o se sorprenden de que su hijo o hija ataque a otro niño sin justificación aparente. Se ponen a la defensiva. Un error. “Si una persona está bien consigo mismo no tiene la necesidad de hacer daño a los demás. Cuando alguien hace bullying muchas veces suele ser porque por dentro no está bien, aunque por fuera no lo parezca”. El consejo de Anna a los padres, tanto de los niños que sufren bullying como los que lo hacen es rotundo. “Que pida ayuda, tanto el niño como el padre. Hay situaciones difíciles que no tenemos por qué saber manejar, y los profesionales pueden ser de gran ayuda”.