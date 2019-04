Células madre para ayudar a Bruno, Mariana y a muchos niños más

"No hay posibilidad de cura", "cuando una célula cerebral se muere es imposible regenerarla". "No hay puertas abiertas", "vuestro hijo tiene la peor de las lesiones y no se puede hacer nada". Frases como estas las llevan escuchando durante años los familiares de niños con daño cerebral sobrevenido, es decir, niños con un conjunto de alteraciones que afectan en mayor o menor grado a su cerebro previamente sano y que provocan enormes secuelas.