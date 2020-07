Una mujer le da una brutal paliza a un hombre en Hospitalet de Llobregat

Patadas en la cabeza y en la espalda

Una hondureña de 33 años le ha propinado una brutal paliza a un hombre (al que ya conocía) en plena calle, mientras éste permanecía agazapado en el suelo, intentando protegerse de los fuertes golpes. Ella le dio tres patadas en la cabeza y él gritaba: “Yo no he hecho nada”; a lo que la agresora contestaba: “¿Cómo que no has hecho nada?”, y le seguía dando patadas en el cráneo y en la espalda, según contaron varios testigos que le pedían a la mujer que parar, sin que su presencia surtiera ningún efecto.