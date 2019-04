El otro calvario del padre del hijo de la presidenta de Infancia Libre: acusado falsamente de abusar de su hijo

"Sí llego a saber cómo estaba mi hijo me pego un tiro". Es una de las más demoledoras frases del padre del pequeño retenido por su madre durante más de seis meses en un estado casi salvaje, sin escolarizar, ni atención sanitaria . Los agentes detenían a

La mujer se encontraba en busca y captura desde septiembre de 2018 por incumplir una sentencia judicial que otorgaba al padre la custodia de su hijo, de once años, tras un divorcio.

Sevilla vivía allí con su actual pareja, la hija de ambos de 6 años, y su hijo de 11 años de otra relación, del cual no tenía la custodia. Nadie se explica qué ha podido fallar en el camino, pero lo cierto es que el padre asegura que su objetivo ahora es que su hijo no tenga secuelas después de este episodio que él compara como a convertirse durante unos meses en una especie niño burbuja. "Estoy destrozado, pero al menos he recuperado a mi hijo. Ahora solo tengo que pensar en él aunque espero que sobre la madre caiga todo el peso de la ley".