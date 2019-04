¿Necesario o infantil? Caperucita Roja y La bella durmiente vetadas por tóxicas y sexistas

A esta paso las películas de Disney estarán prohibidas. No en vano, y pese a los pasos de la industria para adaptar las temáticas a los nuevos tiempos, las películas clásicas mantienen roles que hoy muchos no quieren que sean referentes. El último elemento de esta corriente lo ha protagonizado la escuela Táber de Barcelona que ha decidido retirar 200 títulos que forman parte de su biblioteca

No es la primera vez. La diputación de Navarra elaboró una lista de canciones que no deberían escucharse por ser sexistas o promover la violencia sexual. Entre ellas se encontraban los temas 'Sin ti no soy nada' de Amaral, 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte o 'Contigo' de El Canto del Loco. Algunos de los autores de estas canciones no han tardado en reaccionar y defender sus composiciones. "Censuran 'Contigo' por machista, venga hasta luego", escribió en Twitter Dani Martín. "Es una letra que habla de dependencia emocional, la compuso Juan hablando de un sentimiento que él tenía", anunció por su parte Eva Amaral.