Confirmados cuatro casos de la variante delta plus en España y 35 en estudio

El Ministerio de Sanidad ha confirmado cuatro casos de la nueva variante delta plus de coronavirus (linaje AY.4.2), al tiempo que mantiene otros 35 contagios bajo sospecha como posibles casos de este nuevo linaje con origen en el Reino Unido , según el informe de actualización de variantes de este lunes.

El documento de Sanidad confirma que el Sistema de Vigilancia en España (SiViEs) ha detectado hasta el 17 de octubre cuatro casos de la variante delta plus, por lo que reconoce que por el momento el impacto de este nuevo linaje es "bajo" , aunque se aprecia una tendencia "ascendente" .

Asimismo, según explica Sanidad, el informe explica que la base de datos internacional Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) ha detectado 35 casos de la variante delta plus que ahora están en estudio.