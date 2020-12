Trabajar desde casa es un sueño para muchos, aunque el día a día del teletrabajo tenga luces y sombras : gestionar tu tiempo de forma más libre, ahorrar en desplazamientos, contaminar menos, poder permitirte retrasar el despertador unos minutos cada mañana sin miedo a llegar tarde a la oficina, alternar tareas a tu antojo... Con todo, es importante encontrar un espacio adecuado y componerlo a tu medida para que el sueño no se convierta en pesadilla una vez se haga realidad. Si estás pensando en invertir en un espacio de trabajo en casa con carácter permanente, toma nota de estos consejos para convertir tu despacho en el área de trabajo perfecta.

Lugar de trabajo en casa: consejos para crear un espacio a tu medida

Crear un despacho en casa pasa por elegir de forma inteligente qué elementos necesitamos, invirtiendo en las piezas adecuadas y buscando que el emplazamiento elegido sea realmente el más adecuado para que podamos ser productivos y trabajar de forma cómoda y relajada . No es tarea fácil: no siempre tendremos la suerte de disponer de un despacho independiente, por lo que a veces toca crear una separación virtual que nos permita aislarnos del resto y concentrarnos.

Por último, conviene fijar ciertas reglas en casa para que tu tiempo de trabajo sea verdaderamente eficiente y, sobre todo, para que puedas separar eficazmente tu tiempo laboral de tu tiempo personal. Lo ideal es que el resto de miembros de la familia tengan terminantemente prohibido interrumpirte salvo caso de emergencia, del mismo modo que ocurriría si estuvieras en la oficina. Además, debes fijar claramente cuál es el momento en el que finaliza tu jornada laboral, y no saltarte esta regla: suena obvio, pero la cercanía de tu escritorio no debe condicionarte. Tu jornada termina cuando termina, y no se reanudará hasta el día siguiente.