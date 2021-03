En plena era del teletrabajo , la responsabilidad de utilizar el mobiliario de oficina adecuado para proteger nuestra salud recae en nosotros. Por eso es importante obtener un buen asesoramiento e informarse adecuadamente antes de comprar tu escritorio, tu ordenador... y tu silla de trabajo. Se trata, quizás, del elemento más importante de todos, ya que (aunque a todos nos gustaría que no fuera así) tendrás que pasar muchas horas sentado en ella. Dolores de espalda, contracturas e incluso lesiones permanentes pueden aflorar si tu postura no es la adecuada. También puede ayudarte a evitar estos problemas hacer uso de estos ejercicios para eliminar el dolor de espalda . ¿Cómo elegir la mejor silla para trabajar en casa?

Cómo elegir la mejor silla para trabajar en casa

No vamos a andarnos con rodeos: invertir en una buena silla nos obligará, con toda probabilidad, a gastar en ella más de lo que hayamos gastado jamás en cualquier otra silla presente en nuestro hogar. Puede que pensemos que no merece la pena o que la diferencia entre una buena y una mala silla no puede ser tan grande. También es posible que nos 'pueda' la estética (al fin y al cabo, no siempre contamos con un espacio exclusivo para el teletrabajo en casa) y que decidamos comprar una silla minimalista, sin un gran respaldo o reposabrazos, y sin un diseño pensado específicamente para proteger nuestra postura y nuestra espalda. Estos son dos errores clásicos a la hora de elegir una silla de trabajo que debes evitar a toda costa.