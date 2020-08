Saber organizarse: perder el tiempo cuesta dinero y resta eficacia en todos los aspectos de tu vida

No es casualidad que existan tantos cursos sobre gestión del tiempo y tanto estrés alrededor nuestro que hasta nos provoca canas: tenemos demasiadas cosas que hacer y muy poco tiempo para hacerlas. Tanto es así que a veces se nos olvida que también es necesario no hacer absolutamente nada. Y cuando llega el momento de intentarlo, sencillamente no somos capaces de dejar de pensar en qué vendrá después. Lo mejor que podemos hacer es tomar aire, pararnos a reflexionar e intentar tomar las riendas de nuestro tiempo. Toma nota de estos pequeños tips sobre cómo organizarse mejor para sacar partido a tu día a día y ser más feliz con el uso de tu tiempo.