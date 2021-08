La combinación de niños y playa o piscina es tan habitual como potencialmente peligrosa: todos sabemos que en estos espacios es importante mantenernos siempre alerta y no perder a nuestros hijos de vista para evitar problemas, tanto en el agua como en cuanto a pérdidas y extravíos.

No hay duda de que a los niños (como a los adultos) les suele encantar pasar tiempo en la playa o en la piscina. Además, suelen ser mucho más asiduos al agua que nosotros y pueden pasar largas horas a remojo sin pasar frío.

Lógicamente, no vamos a privarnos ni a privarles de este tipo de plan de ocio tan veraniego por miedo a lo que pueda ocurrir, pero sí es importante no perder de vista los potenciales peligros que presentan estos espacios. No es lo mismo una playa familiar que una playa peligrosa, ni tampoco ir en las horas centrales del día que hacerlo a primera o a última hora de la tarde, entre otras muchas cosas. También los lagos y embalses pueden resultar peligrosos.