Las mejores playas de España para unas vacaciones de sol y arena

La belleza de las playas de España es apreciada en todo el mundo y muchas de ellas ocupan importantes posiciones en distintos rankings de playas a nivel europeo o mundial. Si este verano estás decidido a no moverte demasiado y a elegir un destino nacional, te contamos cuáles son las playas más bonitas de España , según National Geographic . Algunas están en el ranking de las mejores de Europa .

Las 10 playas más bonitas de España

Existen muchos sitios con playa en España: contamos con un total de 7.905 kilómetros de costa, bañada por el mar Mediterráneo y por el océano Atlántico. Tanto litoral da para mucho: desde playas tranquilas de arena blanca hasta zonas rocosas, calas escondidas, espacios de gran oleaje y paisaje salvaje... Hay playas familiares y playas solitarias e inaccesibles, playas perfectas para deportes de mar y otras más aptas para familias con niños, playas de aguas cálidas y tranquilas y otras de agua helada y grandes profundidades... Lo mejor es que, sean cuales sean tus preferencias, es casi imposible que no exista un rincón que se adapte a tus criterios sobre lo que significa una buena playa.

Se trata de dos calas idílicas calas situadas en Menorca, a las que solo puedes llegar por mar o a pie. La sensación de estar envuelto por la naturaleza está garantizada en este tipo de espacio, donde contarás aguas claras, grandes acantilados y pinares que enmarcan estos pequeños trozos de paraíso. No así la privacidad: playas como estas se han puesto de moda (con razón) y son muy visitadas, por lo que, si quieres disfrutar de un rato de soledad, será mejor que vayas muy temprano o que aproveches las últimas horas de la tarde.

Situada en la zona norte de la isla de Tenerife, esta playa no es apta para amantes de los espacios cómodos y familiares, con todo tipo de servicios. A ella se accede por una escalera con bastante pendiente y suele tener un oleaje relativamente fuerte, pero desde luego es un espacio de visita obligada. Sus vistas son impresionantes, así como su arena negra, de origen volcánico, y sus característicos roques que se descubren poco a poco con la bajada de la marea. Un espacio salvaje al que accederás, además, atravesando una de la zonas verdes más bonitas de toda Canarias: el Parque Rural de Anaga, también de visita obligada.

Nos movemos hasta la isla canaria de La Palma para conocer la Playa de Nogales, una de las mejores del Archipiélago. Situada en el municipio de Puntallana, al noroeste, está formada por un paisaje rural con montañas y senderos. Al igual que en el caso de Benijo, no es una playa ‘fácil’ ni sus aguas son precisamente calmadas (de hecho, se trata de un enclave cotizado entre los amantes del surf). Para llegar a ella es necesario descender durante 15 minutos por un acantilado.

No podía faltar mención a las playas gallegas. National Geographic coloca en octavo lugar a la Playa de Rodas, que tiene forma de concha y aguas color esmeralda, y que se encuentra en las paradisíacas Islas Cíes. Se halla unida por una lengua de arena con la playa de Figueiras, igualmente bella. Una de las grandes ventajas de viajar a las Cíes es que, al pertenecer al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, el número de visitantes diarios está limitado: también existe en este espacio un especial respeto por el entorno, con recordatorios constantes acerca de la obligación de no tirar residuos ni alterar de ningún modo el equilibrio existente en la zona. La presencia de aves y de vida marina te sorprenderá, así como la limpieza de sus aguas y el aspecto virgen de todo el entorno. Tan virgen que te preguntarás por qué no aplicamos en mismo nivel de respeto y control de afluencia en todas las zonas turísticas.