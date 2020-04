Cómo son las mascarillas higiénicas que repartirá el Gobierno

En primer lugar, estas deberán cubrirle la nariz, boca y barbilla y, una vez ajustada, no debe tocarla con las manos, y si lo hace deberá lavárselas antes con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica. Es lo que recomiendan cuatro ministerios, los de Industria, Comercio y Turismo, Sanidad, Consumo, y Trabajo y Economía Social, en un documento aprobado esta semana: la especificación UNE (Asociación Española de Normalización)0064-1.

Algunas serán reutilizables y otras no

Son para personas adultas sin síntomas, que no sean susceptibles de utilizar mascarillas quirúrgicas ni máscaras filtrantes de protección contra partículas, y las que se precisan en esta especificación no son reutilizables. Según han precisado a Efe fuentes de Interior, algunas de las que se repartirán el lunes no serán reutilizables y otras sí.