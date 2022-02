Los psicólogos que atienden a los familiares del Villa de Pitanxo trabajan en gestionar el "vaivén incesante" de emociones

Porque, como apunta el especialista, no es lo mismo apoyar emocionalmente a los familiares de los supervivientes , contentos pero inmersos en una desgracia, que a los allegados de los fallecidos o desaparecidos .

Pese a que el protocolo en activo es similar al ya puesto en marcha por la Xunta de Galicia en el accidente ferroviario de Angrois, Hafdallah reconoce que el abordaje psicológico es diferente, puesto que para procesar el duelo hay un aspecto de vital importancia que en los accidentes marítimos no siempre se da: la aparición de los cuerpos.

"No es lo mismo tener un duelo por un ser querido que ha fallecido por una enfermedad o accidente, que lo hemos podido ver y cumplir con nuestros rituales para despedirnos, cumplir con nuestro duelo, a cuando hay una muerte sin cuerpo al que velar y sin tumba a la que visitar. En estos casos, en ocasiones, los familiares no sienten la legitimidad para pasar un luto, no sienten legitimada su tristeza", explica.