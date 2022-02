Samuel, Eduardo y Juan, los supervivientes del Villa de Pitanxo, están en shock

El patrón del arrastrero Villa de Pitanxo, Juan Padín, es uno de los tres supervivientes rescatados en el naufragio ocurrido este martes a unos 450 kilómetros frente a la isla de Terranova (Canadá). Gloria, hermana de Juan y madre de Edu, cuenta al borde de las lágrimas cómo fue el momento en el que se enteró del suceso a El Programa de Ana Rosa: "La llamada fue muy dura, cuando me dijeron que el barco de mi hijo había naufragado no me lo creía". Además, la mujer añade: "Estamos alegres porque están vivos". "Esto es una cosa muy triste y dolorosa, le doy todo mi apoyo a las demás familias", declara Gloria. "No sabemos cómo están, mi hermano llamó a su mujer diciendo que no se preocupara que estaban bien pero tenían hipotermia". Sara, novia de Edu, asegura que "no saben si están en un hospital o en un barco".