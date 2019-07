El otro sofocón del verano para padres e hijos: deberes sí o no

es periodista, licenciada en Ciencias de la Información por la UAB. En 2002, a raíz del nacimiento del primero de sus dos hijos, empezó a publicar sobre temas de educación. En 2014 puso en marcha un blog, www.educa2.info , especializado en noticias que ayudan a educar. Considera esta experta que el verano es demasiado largo, casi tres meses, como para dejarlo todo. "Un repaso no es malo fundamentalmente para que no se olviden las cosas, un pequeño refuerzo no viene mal. En esto de los deberes", según Millet, "no es todo blanco o negro, hay padres que reclaman que haya deberes y los hay que piensan que es mejor que no los hagan".