“El WhatsApp de padres es como la droga, una vez entras, ya no puedes salir”

Juan Gorostidi es un ingeniero de montes con mucho humor que a raíz de un exitoso hilo en Twitter sobre una conversación del WhatsApp de padres, ha escrito un libro que ahora se quiere traducir hasta el alemán. Los personajes y las conversaciones del libro 'El WhatsApp de Padres' llegan a ser hilarantes en muchos casos, donde todos los padres que participan en estos temidos y odiados grupos, se verán más que identificados. Juan asegura que todo lo que aparece en el libro está basado en hechos reales, desde el error del corrector que pone en un aprieto al padre que escribió la palabra ‘bukake’, hasta que se encuentre con decenas de mensajes para discutir el tono de rojo que necesitan los niños llevar para un disfraz o que la profesora sufra ataques de ansiedad porque no la dejan en paz. Humor y realidad donde reírse de lo cotidiano es necesario para sobrellevarlo.

¿Cómo está funcionando el libro?

El libro está yendo muy bien, ha tenido una muy buena acogida. De hecho ahora se está hablando de que saquen una versión en alemán porque hay una editorial alemana que está interesada en el tema.

¿Continúa en el WhatsApp de padres?

Sí, estoy todavía metido en esa droga, estoy en dos al mismo tiempo con dos grupos de padres distintos porque tengo una hija de 10 años y un hijo de 8.

¿Qué hay de verdad en el libro, qué situaciones ha vivido en la vida real?

Bueno, todo lo que está en el libro algunas cosas son verdad y otras cosas no las he puesto en el libro porque no se las iba a creer nadie, eran inverosímiles hasta para la ficción. Todo lo que pone en el libro o ha pasado tal cual o muy parecido. También hay parte que es ficcionado, toda la parte de la relación entre los personajes es ficción, pero una parte muy importante de hechos reales que luego he dramatizado un poco.

Los padres con los que comparte el grupo, ¿han leído el libro?

Sí lo han leído, lo que hice fue en el cumpleaños de un niño, los reuní a todos y les dije que tenía que contarles una cosa, he escrito un libro sobre el grupo nuestro de WhatsApp. Cuando terminé el libro se lo dejé a uno de los padres y al final se los han acabado comprando todos y están todos encantados, están muertos de risa.

El problema o más bien la suerte es que ninguno se da por aludido. Nadie se identifica, hay personajes del libro que si conoces a los padres sabes perfectamente quien es cada uno, pero nadie dice, ah este soy yo, con lo cual perfecto. Algunos personajes están basados en padres de verdad, pero todo el mundo se lo ha tomado con humor.

¿Qué es lo peor en un WhatsApp de padres?

En teoría es una herramienta que te sirve para estar informado de lo que se está cociendo en el cole, de las cosas que necesitan, de las actividades, de los materiales que tienen que llevar. Si eso se utilizara bien sería perfecto, el problema es que al final es un follón.

Uno pregunta si han encontrado una bufanda y en vez de que el que lo haya encontrado diga que lo tengo yo, te encuentres con 53 mensajes de yo no, yo no, yo no...Es como lo de buenos días o buenas tardes, parece que si uno no dice buenos días, está siendo un maleducado y al final te encuentras 400 mensajes allí.

¿Qué consejos le daría a los padres que van a meterse por primera vez en un grupo de WhatsApp de estos?

Les diría que si pueden, no entren, directamente, pero entrarán, no les queda más remedio. Esto es como la droga, el que entra ya, luego no puede salir.

Lo ideal sería darle el mínimo uso posible y escribir lo mínimo posible, poniendo la información esencial, eso sería lo ideal, pero no es así nunca.

Todo surgió a raíz de un hilo que escribió en Twitter y se hizo viral en pocos días, ¿por qué decidió escribirlo?

El hilo lo escribí después de una conversación con mis dos hermanas, quienes también están en grupos de padres. Hablando con ellas me pareció que era un tema para escribir un relato de humor porque tiene todos los elementos, los personajes, conflictos, líos absurdos. Hablando del cole, del disfraz del belén de los niños, que si una madre preguntaba qué tipo concreto de rojo porque hay muchos tipos de rojo. Conversando de eso, nos morimos de risa una tarde y yo por la noche lo escribí en Twitter, una historia basada en conversaciones típicas, fue un locurón.

El hilo original llegó a dos millones de visualizaciones en una semana, luego salió en la tele y a partir de ahí contactaron conmigo en la editorial. Yo no me dedico a esto, soy ingeniero de montes, pero siempre me gustó escribir mucho sobre temas de humor y me puse.

Uno de los capítulos más disparatados del libro es el de 'Bukake de padres', ¿ha tenido alguna situación parecida en la que el corrector le ha jugado una mala pasada?

Ese es uno de los que están basados en un hecho real (entre risas). A mí no me ha pasado gracias a dios, pasó en el grupo de un amigo mío. También me han pasado las típicas confusiones y luego empiezan las peleas pasivo-agresivas de "alguien seguramente le moleste esto..."Muy divertido todo siempre y cuando no te lo tomes enserio.

De todos los personajes a los que se representa, ¿cuál serías tú?

Yo sería de los que se meten para pedir un resumen, soy de los que entra, ve los 400 mensajes y digo, venga, ¡paso! Yo participo poco, solo lo imprescindible.

¿Hay material para un segundo libro?

Tendría material, pero me gustaría hacer otra cosa. Estoy pensando en escribir sobre otros temas, por mi trabajo viajo mucho a Vietnam y tengo un montón de historias superdivertidas que me han pasado y estoy pensando en escribir sobre eso.