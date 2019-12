Descuartizadores en serie: del 'rey del cachopo' al asesino confeso de Marta Calvo

Jorge Ignacio. Ese es el nombre del asesino confeso de Marta Calvo, quien estaba desaparecida desde el pasado 7 de noviembre. Aquel día, la joven, de 25 años, se citó con él en Valencia. Le había conocido a través de una aplicación de citas. Fue la última vez que la vieron con vida. Su última localización conocida era la casa de Jorge Ignacio, de 37 años, con antecedentes por drogas y exconvicto en Italia. Fue ella quien compartió la ubicación con su madre para hacerle constar donde estaba. Después de eso, nada más supieron de ella. Fueron al domicilio en su búsqueda pero no la encontraron, por lo que denunciaron su desaparición. Las autoridades abrieron la investigación pertinente y pronto descubrieron que el sospechoso había pedido a un amigo que se deshiciese de su vehículo porque le estaban buscando. “Me busca la Guardia Civil, me tengo que ir”, le dijo, pidiéndole desguazar el coche. Poco después, la Guardia Civil localizaba el vehículo, ya desmontado. Había sido limpiado a conciencia, igual que su domicilio. Avanzando en la investigación, las autoridades confirmaron los malos presagios al entrar en aquella casa en la que estuvo con Marta. La había limpiado con lejía. No había rastro ni de la joven ni de él, que estaba huido.