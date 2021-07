Una vez preparado, hay que correr a la playa porque a partir de las siete de la mañana empiezan las colas de los que no han dormido aquí y quieren su trozo de arena, “si no, no pillas buen sitio” apunta una usuaria. Las colas con vehículos son kilométricas y si no pueden entrar, les toca darse la vuelta o bajar andando 3 kilómetros para, como mucho, tumbarse en el barranco contiguo a la playa. Así las cosas, este verano para bañarse hay que armarse de paciencia, mucha paciencia.