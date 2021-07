La carrera más madrugadora en la playa de Torrevieja: a la caza de sitio en la arena como en rebajas

Amanece en Torrevieja (Alicante) y el paseo marítimo de la playa del Cura ya es un hervidero de bañistas ávidos de que les llegue su turno para acceder. “Ahí está todo el mundo nervioso” nos dice el chico que ha grabado las imágenes en una playa limpia, impoluta, perfectamente parcelada y vacía, solo ocupada “por las palomas que están raudas para salir corriendo”. Todo hasta que se produce la estampida. “Acaban de turar una bengala al aire. No me lo puedo creer. Por dios bendito. Te digo yo que ni Usain Bolt” relata nuestro cámara particular. Cada uno lo hace a su ritmo, porque las edades son muy variadas desde el nieto, al hijo, pasando por el abuelo, dependiendo de sus posibilidades, con hamacas, sombrillas y toallas