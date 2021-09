El profesor de ética que calificó a las mujeres de cabronas y aplaudió el patriarcado seguirá dando clase

La Consejería de Educación no valora la denuncia de los padres, se escuda en la resolución de Inspección Educativa como órgano autónomo, "la Comunidad de Madrid no solo respeta que realice su trabajo con independencia, sino que apoya su labor de forma decidida". A pesar de diferentes relatos de los alumnos y de las quejas de los padres, "el inspector que ha instruido el caso no ha logrado verificar la denuncia presentada". Educación no aporta más detalles sobre el caso porque "son confidenciales".