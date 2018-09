Hombres que matan a mujeres libres e independientes, ¿la rabia del patriarcado?

"Las mujeres en la modernidad nos empezamos a independizar, a formar, a desarrollar nuestros propios deseos, proyectos como seres autónomos. Ese perfil de hombre que al encontrarse que las mujeres se independizan, que dejan de ser su complemento, y no saben cómo establecer sus relaciones, entran en desesperación, porque no pueden sostenerse solos. Esto provoca que aumenten mucho los niveles de violencia contra las mujeres. Un hombre patriarcal no se sostiene solo, si no sabe crear sus propios vínculos".