Qué hacer antes, durante y después de un examen

También te ayudará controlar toda la información necesaria sobre el lugar y hora del examen, tipo de prueba, localización... Sobre todo cuando, como ocurre en selectividad, el examen se realiza en un lugar extraño y nuevo para ti. Asegúrate de tener todo en orden para no llegar tarde y contar con todo el material necesario. Acuéstate temprano y descansa al menos 7 u 8 horas.

Elige un desayuno no demasiado pesado pero energético, no abuses del café y utiliza ropa con la que te sientas cómodo y con plena confianza. Acude a la cita con tiempo y con todo el material necesario organizado, ya que ello te ayudará a comenzar con buen pie y a evitar que un pequeño tropezón en la jornada se multiplique y afecte a tu rendimiento durante el examen. También viene bien llevar agua y algo que puedas picar si la prueba va a durar largo tiempo. Por ejemplo, frutos secos, una barrita de cereales... o cualquier opción que te aporte energía.

Una ve comience la prueba, ten cuidado con las prisas : lee bien los enunciados, haz un esquema antes de contestar y administra bien tu tiempo, comenzando por las respuestas que tengas más controladas. De esta forma, ganarás tiempo y confianza, y podrás ir pensando mientras tanto en aquellas respuestas que no tengas tan claras.

A veces después de un examen tenemos la sensación de haberos vaciado por completo y, normalmente, el sobreesfuerzo mental de los últimos días nos deja agotados. Por eso, lo ideal es que uses el resto del día para relajarte y no pensar en nada más. Al fin y al cabo, pase lo que pase, ya no puedes hacer nada para cambiar cualquier error que hayas cometido. Relájate, descansa, haz algo divertido, piensa en otra cosa y deja todo lo demás para la próxima jornada.